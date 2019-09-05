На фестивале «Вместе ярче» в Казани обменяют в 2,5 раза больше энергосберегающих лампочек

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). В этом году организаторы Всероссийского фестиваля «Вместе ярче» в Казани намерены обменять на площадке мероприятия 2 тыс. энергосберегающих лампочек на обычные. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра промышленности и торговли РТ Алмаз Хусаинов.

В день проведения фестиваля, 7 сентября, в ЦПКиО им. Горького будет организовано 4 точки по обмену лампочек. В одни руки дается только одна лампочка, «чтобы не превращать это в бизнес», подчеркнул замминистра.

«В том году около 800 лампочек было обменяно. В этом году мы рассчитываем выйти на цифру в 2 тыс. Наши партнеры нас поддержали», — пояснил он.

Фестиваль проводится с 2016 года. Вход свободный.

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