Артисты театра им. Тинчурина попросили у Минкульта РТ назначить им арт-директора

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани прошел сбор труппы театра им. К. Тинчурина, на котором артисты попросили назначить им художественного руководителя на замену бывшему главному режиссеру театра Рашиду Загидуллину.

В сборе труппы приняли участие первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова и заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов.

Артисты интересовались у представителей Минкульта о дальнейшем направлении работы театра, говорили о проблемах, связанных с его техническим оснащением, а также задавали вопросы об особенностях работы с приглашенными режиссерами.

От актерского состава поступило предложение поставить руководителем на замену Рашиду Загидуллину молодого постановщика Резеду Гарипову, но она от этой должности отказалась.

«Было некое направление в театре, кому-то оно нравилось, кому-то нет. Я думаю, что это не вопрос увольнения режиссера, а формирование нового направления в татарском театре. Я отказалась от должности худрука театра, потому что заменить высокопрофессионального режиссера, каким был Рашид Загидуллин, на просто молодого режиссера — это не самый правильный метод», — сказала Резеда Гарипова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о решении Минкульта РТ отказаться от должности главного режиссера в Тинчуринском театре.



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