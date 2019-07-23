Волонтеры раздали анкеты жильцам более половины из 12 тысяч домов по программе «Наш двор»

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Волонтеры раздали 55% анкет по программе благоустройства «Наш двор», которая стартовала в Татарстане. Анкетирование охватит 14 городов республики и четыре татарстанских поселка. Об этом на брифинге в Кабинете министров РТ сказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«В общей сложности мы имеем 12 121 дом, которые участвуют в анкетировании. В раздаче анкет задействованы волонтеры. На сегодняшний день работают 3268 волонтеров, они обходят многоквартирные дома и раздают анкеты прямо в руки, разъясняя при этом принципы анкетирования», — рассказала она.

Раздача анкет продлится со 2 по 6 сентября. Заполненный бланк нужно взять с собой на выборы депутатов Госсовета РТ 8 сентября.

По последним данным, охват анкетирования составил 55%. К вечеру 6 сентября планируется охват всех 100% жителей многоквартирных домов, которые попадают под программу «Наш двор».

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