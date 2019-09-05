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Татар-информ

5 сентября 2019, 13:09

Наука и образование

Студенты 16 вузов проголосуют на выборах в Госсовет РТ в Казани

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Наука и образование

Студенты 16 вузов проголосуют на выборах в Госсовет РТ в Казани

Фото: архив

Учащиеся закрепились за избирательными участками по месту фактического пребывания с помощью системы «Мобильный избиратель».

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Учащиеся 16 вузов республики воспользовались технологией «Мобильный избиратель» и на выборах депутатов Госсовета РТ VI созыва будут голосовать не по месту прописки, а в Казани. Такая возможность позволит им сэкономить время и деньги, рассказал президент «Лиги студентов Республики Татарстан» Руфат Киямов.

«ЦИК РТ пошел нам навстречу и дал возможность иногородним студентам голосовать здесь [в Казани]. Это, конечно, большой плюс. Раньше студентам приходилось ехать домой, тратить на это время и деньги. Точного количества [студентов, получивших возможность голосовать в Казани] нет. Но есть точное количество вузов —16, они провели информационную работу в соцсетях, через старост, студентов», — поделился подробностями Киямов.

Студенты, которые будут голосовать в столице РТ, с 28 августа по 4 сентября закреплялись за избирательными участками, причем некоторым удалось сделать это прямо в здании университетов.

«В 12 вузах были организованы 33 информационных центра для регистрации, до 4 сентября была возможность просто с паспортом прийти в этот центр и зарегистрироваться», — рассказал Киямов.

Исключением стали учащиеся Казанского (Приволжского) федерального университета, поскольку для них учеба начнется только в середине сентября

Напомним, что технологию «Мобильный избиратель» в этом году впервые используют для выборов в Госсовет РТ. Ожидается, что эта возможность позволит сделать срез настроений и политических предпочтений молодежи.

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