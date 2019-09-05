Жителям Казани расскажут о посещении города Пушкиным в 1833 году

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). 10 сентября в молодежной студии Культурного центра имени А. С. Пушкина состоится литературно-музыкальный вечер о посещении поэтом города Казани в 1833 году, сообщает пресс-служба центра.

Вечер под названием «По следам Пугачева» состоится в рамках литературно-просветительского проекта «Мой Пушкин».



Программа пройдет при участии директора Культурного центра имени А.С. Пушкина, поэтов литературного объединения «Златоуст», краеведов, историков. Также с посетителями встретится артист театра оперы и балета им. Мусы Джалиля Владимир Аюпов и Адиля Ганиуллина – лауреат международных вокальных конкурсов.

В 1830-х годах Пушкин заинтересовался восстанием крестьян под руководством Емельяна Пугачева. Тогда же он решил посетить места, связанные с историей того времени.

Визит Александра Сергеевича в Казань носил кратковременный характер, но оставил яркий след в воспоминаниях его современников-казанцев Баратынского, Фукса и других известных личностей.

Знакомство с городом и воспоминания очевидцев крестьянской войны во многом помогли Пушкину по-новому взглянуть на факты, изложенные в архивных документах. Исследование пугачевского бунта на казанской земле нашло отражение в художественных произведениях Пушкина, например, в романе «Капитанская дочка», а написанная им «История Пугачева» явилась необычайно смелым для своего времени произведением, по сей день имеющим историческую ценность.

Начало запланировано на пять часов вечера.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.