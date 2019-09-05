WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

5 сентября 2019, 23:03

Культура

Жителям Казани расскажут о посещении города Пушкиным в 1833 году

Рекомендуем

Культура

Жителям Казани расскажут о посещении города Пушкиным в 1833 году

Вечер под названием «По следам Пугачева» состоится в рамках литературно-просветительского проекта «Мой Пушкин».

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). 10 сентября в молодежной студии Культурного центра имени А. С. Пушкина состоится литературно-музыкальный вечер о посещении поэтом города Казани в 1833 году, сообщает пресс-служба центра.

Вечер под названием «По следам Пугачева» состоится в рамках литературно-просветительского проекта «Мой Пушкин».

Программа пройдет при участии директора Культурного центра имени А.С. Пушкина, поэтов литературного объединения «Златоуст», краеведов, историков. Также с посетителями встретится артист театра оперы и балета им. Мусы Джалиля Владимир Аюпов и Адиля Ганиуллина – лауреат международных вокальных конкурсов.

В 1830-х годах Пушкин заинтересовался восстанием крестьян под руководством Емельяна Пугачева. Тогда же он решил посетить места, связанные с историей того времени.

Визит Александра Сергеевича в Казань носил кратковременный характер, но оставил яркий след в воспоминаниях его современников-казанцев Баратынского, Фукса и других известных личностей.

Знакомство с городом и воспоминания очевидцев крестьянской войны во многом помогли Пушкину по-новому взглянуть на факты, изложенные в архивных документах. Исследование пугачевского бунта на казанской земле нашло отражение в художественных произведениях Пушкина, например, в романе «Капитанская дочка», а написанная им «История Пугачева» явилась необычайно смелым для своего времени произведением, по сей день имеющим историческую ценность.

Начало запланировано на пять часов вечера.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В алексеевском селе Мокрые Курнали открылся дом культуры после капитального ремонта
Новости дня
23:25
Для нижнекамских школьников в середине сентября запустят новый маршрут

Некоторым школьникам в ожидании автобуса приходится простаивать на остановке по 40 минут, а иногда и больше.

23:12
Форвард «Ак Барса» о победе над «Йокеритом»: Во втором периоде довели дело до победы

Станислав Галиев отдельно отметил важность успеха для всех игроков казанцев.

23:03
Жителям Казани расскажут о посещении города Пушкиным в 1833 году

Вечер под названием «По следам Пугачева» состоится в рамках литературно-просветительского проекта «Мой Пушкин».

22:56
Нападающий «Ак Барса» о победе над «Йокеритом»: Рад первому голу

Кирилл Петров прокомментировал первый успех, одержанный им после возвращения в казанский клуб.

22:40
Объявлен конкурс на лучший проект памятного знака погибшим в боях за Крым татарстанцам

Памятный знак павшим на Великой Отечественной планируется установить на территории мемориального комплекса «Концлагерь “Красный“».

22:38
Наставник «Ак Барса» о победе над «Йокеритом»: «Рейдеборн нас подтащил в нужный момент»

Дмитрий Квартальнов прокомментировал первую в сезоне победу казанского клуба.

22:28
В Елабуге стартовала акция «Осенняя неделя добра — эстафета добрых дел»

В рамках акции в городе пройдут десятки мероприятий по поддержке людей, нуждающихся в помощи.

22:12
Правительство РФ поддержало проект о выплате частных пенсий с 55 и 60 лет
21:58
«Ак Барс» одержал первую победу в текущем сезоне КХЛ

На протяжении всей игры с «Йокеритом» казанцы доминировали на льду.

21:54
Брянские таможенники на WorldSkills изъяли запрещенные к провозу баллоны с газом

Специалисты из Брянской таможни помогли татарстанцам досматривать грузы на мировом чемпионате профессионального мастерства.

21:40
Синоптики Татарстана предупреждают о тумане и небольших дождях

На территории республики сохранится умеренно теплая погода.

21:24
В Камских Полянах будут перерабатывать томаты и экспортировать зерно в Иран

Комиссия при Министерстве сельского хозяйства РТ поддержала проект по созданию нового производства по фасовке и переработке томатов и огурцов.

21:05
В селе Усады откроется новый детский сад «Айтишка»

Детсад «Айтишка» построен в рамках нацпроекта «Демография», он рассчитан на 260 мест, 140 из которых предназначены для детей от одного до двух лет.

20:50
В Бавлинском районе откроется отремонтированный за 17 млн рублей Дом культуры

Из республиканского бюджета на ремонт было выделено 15,2 млн рублей, из местного – 1,8 млн рублей.

20:31
В Казани пройдет Международная конференция «Актуальные проблемы нейробиологии»

Конференция посвящена памяти выдающегося отечественного нейробиолога – академика РАН Евгения Евгеньевича Никольского.

20:15
В алексеевском селе Мокрые Курнали открылся дом культуры после капитального ремонта

После перерезания ленточки в сельском доме культуры состоялся первый концерт художественной самодеятельности.

20:04
Изменился вокзал отправления и прибытия автобусов Москва – Казань

Автобус из Казани будет прибывать в Москву на автовокзал «Центральный».

19:55
Сбивший людей у рынка на Ломжинской в Казани водитель грузовика утверждает, что его подрезали

По предварительной информации, водитель грузовика был трезв, более точно можно будет сказать после проведения медицинского освидетельствования.

19:49
В России разработали школьный учебник по охране здоровья
19:36
В Приволжском районе Казани открылся детский сад комбинированного вида с татарским языком обучения

Новое дошкольное учреждение осмотрел мэр Казани Ильсур Метшин.

19:28
На фестиваль «Здоровье легким шагом» в Автоград съедутся любители скандинавской ходьбы

Перед стартом состоятся мастер-классы, во время которых опытные инструкторы расскажут о преимуществах данного вида спорта.

19:22
В Лаишевском районе открылся обновленный детсад «Алтынчэч»

Обновленный детский сад на 50 мест полностью поменял свой облик.

19:10
ФСИН России приехала в Казань по пути Катюши Масловой с акцией «Воскресение души»

В Казани прошла Всероссийская акции «Воскресение души», приуроченная к 120-летию выхода романа Льва Толстого «Воскресение».

18:50
Общественная палата РТ уличила движение «Голос» в распространении фейковых жалоб

По мнению общественников, необоснованные обвинения распространяются с целью дискредитировать объективность независимых наблюдателей.

18:47
ПСО «Казань» строит вторую очередь «Восточного» с опережением графика

На космодроме в рамках второй очереди начато возведение командного пункта, под него уже вырыт котлован и наполовину залито бетонное основание.

События