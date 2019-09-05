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Татар-информ

5 сентября 2019, 12:00

Экономика и финансы

В Казани Роскомнадзор оценил качество мобильной связи

Экономика и финансы

В Казани Роскомнадзор оценил качество мобильной связи

Для проверки выбрали крупных операторов: МегаФон, Билайн, Теле2, МТС.

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). В Казани Роскомнадзор оценил качество мобильной связи четырех крупных операторов — МегаФон, Билайн, Теле2, МТС. 

В ходе проверки эксперты оценивали качество голосового соединения, скорость передачи SMS-сообщений и скорость Интернета. Измерения охватили основные автомобильные дороги, подъезды к вокзалам, важные социальные объекты и места с повышенной концентрацией абонентов.

Измерения проходили с 10 июня по 12 августа 2019 года. Из всех четырех операторов МТС демонстрирует стабильно позитивные результаты по большинству параметров.

На основе данных исследований по доле неуспешных попыток установления голосового соединения все операторы уложились в требования не более 5%. Таким образом, у МегаФон — 2,4%, Билайн — 1,8%, Теле2 — 0,6%. Самый лучший показатель у МТС — 0,4%.

Кроме этого, МТС также показал самую низкую долю речевых последовательностей с низкой разборчивостью речи — 0,2%, у Билайн и Теле2 — по 0,3, у Мегафон — 0,7%.

По доле обрывов голосовых соединений все операторы также показали норму — не более 5%. В итоге у Билайн — 0,7%, МТС — 0,3%, Мегафон и Теле2 — по 0,2%.

Все операторы показали высокие уровни средних значений скорости передачи данных от абонента и скорости передачи данных к абоненту. В сети Мегафон — 10,56 Мбит/сек., МТС — 8,2 Мбит/сек., Теле2 — 7,8 Мбит/сек., Билайн — 5,3 Мбит/сек. 

Эксперты измерили и среднее время доставки SMS сообщений (в секундах). У МТС и Билайн — 3,5 сек., Мегафона — 3,6 (сек), Теле2 — 4 секунды.

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