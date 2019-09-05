На фасаде челнинского дома появился портрет Героя Советского Союза

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). В Набережных Челнах на фасад дома 43/12 наносят портрет Героя Советского Союза Ильдара Маннанова, пишут «Челнинские известия».



Работа почти завершена, остались последние штрихи. Портрет челнинца выполнен на торцевой части дома — человек с портрета смотрит в сторону проспекта Сююмбике.



Ильдар Маннанов родился в 1921 году. В 1944 году совершил подвиг под Тихвиным в Ленинградской области: будучи артиллеристом он отбил атаки немцев, в одиночку поджег танки.



Его сосед Сергей Александров рассказывает, что Ильдар Маннанов был тихим, спокойным, доброжелательным человеком, любил выходить во двор, сидеть на лавочке. По мнению Сергея Юрьевича, подрастающее поколение необходимо воспитывать на примере героев.



Еще один фасад обновили в поселке ГЭС. На торцевой стене дома № 9/3А нарисована легендарная машина команды «КАМАЗ-Мастер».

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