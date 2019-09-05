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Татар-информ

5 сентября 2019, 13:08

Общество

Открытие ФАПа и ремонт дорог: жители Салмачей оставили наказы в мобильной приемной «Единой России»

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Общество

Открытие ФАПа и ремонт дорог: жители Салмачей оставили наказы в мобильной приемной «Единой России»

Фото: Рамиль Гали

С начала работы мобильных приемных татарстанцы передали более 5 тыс. обращений и наказов.

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Мобильная приемная «Единой России» завершает свою работу по сбору просьб и пожеланий от граждан Казани и близлежащих населенных пунктов. Сегодня представители партии побывали в поселке Салмачи и пообщались с местным населением.

«Мобильная общественная приемная партии Татарстанского местного отделения начала свою работу с 24 июля, и вот на этой неделе мы завершаем работу. На сегодняшний день в республике работают 6 мобильных приемных, мы уже объехали более 200 населенных пунктов. Сегодня мы находимся в Салмачах — это один из самых больших поселков Казани, где проживают более 6 тыс. населения», — рассказала исполнительный секретарь казанского местного отделения партии «Единая Россия» Ольга Воронова.

Она также добавила, что на данный момент в онлайн-систему «Мой депутат» из мобильных приемных поступило более 5 тыс. наказов. Они лягут в основу программы, с которой будут работать кандидаты от партии «Единая Россия» следующие 5 лет.

«По статистике основной вопрос, который волнует граждан, — это благоустройство, второй по значимости — дороги, их асфальтирование, благоустройство проезжей части улиц, обязательно, чтобы вдоль проезжей части были тротуары. Также людей интересует строительство детских и спортивных площадок, детских садов и школ», — рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» сотрудник мобильной общественной приемной партии «Единая Россия» Разина Каримова.

Первой в мобильную приемную пришла старожил Салмачей Аниса Галимуллина. Женщина оставила депутатам наказ, касающийся дорожной сети в поселке. По ее словам, зимой дороги заметает так, что жителям бывает сложно по ним пройти. Галимуллина попросила организовать работы по их очистке. Также она попросила обратить внимание на вопрос работы местной поликлиники — в поселке построили ФАП, однако он до сих пор не открылся.

«Я хочу, чтобы наши поселки развивались, чтобы не было никаких проблем с водой, светом, врачами, чтобы как можно быстрее открылся наш фельдшерский центр. Также хотелось бы, чтобы наш исполнительный комитет и жители поселка активно взаимодействовали, чтобы мы общались, доводили до исполкома все наши проблемы», — отметил председатель ТОС «Восточный» Дамир Имангулов.

Еще одна жительница Салмачей Валентина Лукоянова обратилась к депутатам с просьбой закрыть люк возле дома. Женщина уже обращалась в соответствующие службы, однако они не смогли ей помочь.

«Проблема небольшая — у нас около дома 5 „е“ по улице Мира находится открытый люк. Мы вызывали Водоканал, но они сказали, что люк не на их балансе. У меня просьба — закрыть его, потому что сейчас дети пойдут в школу и могут туда упасть», — посетовала женщина.

Общественная приемная выйдет в последний рейс завтра, 6 сентября. Представители партии «Единая Россия» побывают в казанском поселке Царицыно. Исполнительный секретарь казанского местного отделения партии «Единая Россия» Ольга Воронова поблагодарила команду за работу, а также выразила благодарность Президенту РТ Рустаму Минниханову за своевременное реагирование на проблемы граждан республики.

«Большое спасибо Президенту нашей республики, потому что когда мы выезжаем в жилые массивы Казани, во дворы многоквартирных домов, то там возникают вопросы благоустройства территории. Он [Рустам Минниханов] принял большую, шикарную программу, благодаря которой все дворы в Казани будут благоустроены в течение 3 лет», — добавила спикер. Она также пригласила всех на выборы, которые пройдут 8 сентября.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за последние пять лет в общественные приемные «Единой России» со своими проблемами и предложениями обратилось более 120 тыс. татарстанцев. Большая часть их вопросов была решена. После обращений в общественные приемные татарстанское отделение партии «Единая Россия» не раз вносило предложения Президенту РТ, в Правительство республики и органы муниципального уровня по системному решению проблем, которые поднимали жители.

В осенних выборах в Госсовет РТ шестого созыва примут участие ряд политических партий, в том числе парламентские — «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР. Кроме этого ЦИК РТ зарегистрировал списки непарламентских партий, таких как «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Коммунисты России», «Партия Роста». 

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