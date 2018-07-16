В день выборов в Казани продлят работу общественного транспорта

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В Казани в единый день голосования, 8 сентября, продлят работу наземного пассажирского транспорта до 23.30. Это коснется маршрутов, которые следуют от стадиона «Казань Арена», где в этот день пройдет праздничный концерт. Об этом во время общения с журналистами сообщил начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

«Мы рекомендуем воспользоваться общественным транспортом, который будет работать для развоза всех участников праздничного концерта. Праздничный концерт завершится в 22.00 салютом, после чего общественный транспорт с остановки на проспекте Ямашева в оба направления города будет развозить также по браслетам», — рассказал спикер.

Продление режима работы коснется троллейбуса № 1, трамвая № 5, и автобусов № 10, 10а, 18, 33, 35, 35а, 36, 45, 46, 49, 55, 60, 62.

Он напомнил, что для бесплатного проезда на транспорте каждый проголосовавший житель Казани на избирательном участке может получить специальный браслет. Он также даст возможность посетить концертную программу около стадиона «Казань Арена».

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