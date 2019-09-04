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Татар-информ

5 сентября 2019, 11:40

Общество

В казанской школе открыли спортзал после ремонта силами известных выпускников

Общество

В казанской школе открыли спортзал после ремонта силами известных выпускников

Фото: Владимир Васильев

Выпускники СОШ № 42 Альберт Каримов, Марат Шакиров и совладелец казанского комплекса «Туган Авылым» Радик Абдрахманов отремонтировали спортзал.

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В Казани выпускники МБОУ «СОШ № 42» Приволжского района, министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, директор МТС в Татарстане Марат Шакиров и совладелец комплекса «Туган Авылым» Радик Абдрахманов на собственные средства отремонтировали в школе малый спортивный зал. Такой подарок они сделали нынешним ученикам и педагогам к новому учебному году. 

«Когда мы приходили в школу, директор провела нас в малый спортзал. В детстве здесь мы занимались в секции вольной борьбы, и ремонта не было с того момента. Мы решили помочь родной школе и обновить зал собственными силами в память тех лет, когда мы вместе сюда ходили и занимались спортом», — рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» Марат Шакиров.

В 42-й школе обучается около 1,2 тыс. человек. По словам работников учебного заведения, в этом малом спортивном зале в основном занимаются начальные классы, а во вторую смену проходят занятия спортом: легкая атлетика, спортивные бальные танцы, кикбоксинг и флорбол. 

«В эти секции дети ходят уже второй год. Сейчас они продолжат свою работу. Мы благодарны нашим выпускникам, которые отремонтировали этот спортзал. Мы хотим передать все это нашим детям, чтобы они это видели и несли патриотизм и любовь к своей школе, республике, городу, а также, чтобы дети любили и уважали труд старших. Этот ремонт — грандиозное событие для нашей школы, пока я здесь работаю, такого еще не было», — поделилась заместитель директора по воспитательной работе Гульчачак Губанова. 

На средства выпускников этим летом буквально за месяц были заменены полы, отремонтированы стены и потолок, а также закуплен новый спортивный инвентарь. 

«Безусловно, эта школа дала нам основные базовые знания, дала нам характер, стержень для того, чтобы дальше мы могли продвигаться по этой жизни. Конечно, у нас уже давно зрела внутренняя потребность, чтобы, как школа дала нам вот эти знания и характер, так и мы должны что-то сделать для нее. Мы собрались с друзьями и коллегами и договорились сделать такой подарок к началу нового учебного года, чтобы у вас была возможность заниматься в хороших условиях», — обратился во время открытия зала к присутствующим Альберт Каримов. 

Радик Абдрахманов в своем обращении также вспомнил про школьные годы, поблагодарил учителя физкультуры, который до сих пор работает в учебном заведении, за любовь к спорту и вручил директору Светлане Насыбуллиной «золотой ключ» от обновленного спортзала: «Всегда приятно вернуться в стены родной школы, в которой мы провели годы детства, юности. А этот спортзал на самом деле сыграл огромную роль в моей жизни и жизни моих друзей», — подчеркнул татарстанский бизнесмен. 

Директор учебного заведения в ответном слове поблагодарила выпускников.

«Мы каждый год стараемся сделать какой-нибудь сюрприз, чтобы вас удивить. В этом году с помощью наших выпускников, которые когда-то занимались в этом спортивном зале и достигали спортивных результатов, а теперь стали успешными и преуспевающими людьми, депутатами, министрами, просто хорошими людьми — они помогли сделать нам этот спортивный зал. Я думаю, что мы будем стараться так же, как и раньше, будем стремиться к новым стартам и удачам».

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