На видео сняли самосвал, опрокинувшийся с дороги под Казанью

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Очевидцы сняли на видео опрокинувшийся на бок под Казанью самосвал. Кадрами с места происшествия поделились пользователи социальных сетей.

На видео видно, что грузовой автомобиль рухнул на бок на обочине автодороги. Песок, который он вез, высыпался на проезжую часть. Для его уборки вызвали трактор, сам грузовик пытаются поставить на колеса при помощи автокрана.

Очевидцы сообщают, что авария произошла на территории села Кощаково в Пестречинском районе Татарстана в сторону Царева.

Подробности ДТП уточняются.

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