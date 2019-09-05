Казанский психолог Рамиль Гарифуллин обратился к Тарантино в связи с угрозой жизни режиссера

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Психолог из Казани Рамиль Гарифуллин направил письмо знаменитому режиссеру Квентину Тарантино в связи с выходом его фильма «Однажды в Голливуде». Как рассказал Гарифуллин, в своем обращении, отправленном агенту звезды, он предупредил режиссера, что опасается за его жизнь.

Психолог уверен, что недавно вышедший фильм голливудской звезды, в котором, в том числе, рассказывается об убийстве членами секты «Семья» Чарльза Мэнсона актрисы Шэрон Тейт, может не только подтолкнуть некоторую часть агрессивной молодежи к активным действиям, но и инициировать у них желание расправиться с самим Тарантино. Как отмечает Гарифуллин, такие выводы он сделал на основе психоанализа картины.

«Фильм стал самовыражением личности самого Тарантино. В нем представлен не только некий повествовательный рассказ о прошлых реальных событиях Голливуда, но и желания, страхи и опасения самого кинорежиссера этой картины, – уверен психоаналитик. – Эти страхи и опасения Тарантино уже имеют отношение к современной ситуации, связанной с молодежью, которая выросла на агрессии и убийствах, пропитавших современный кинематограф. И значительный вклад в сложившуюся ситуацию с молодежью внес Квентин Тарантино, который, с одной стороны, деструктивно повлиял на массового кинозрителя, а с другой — заложил новые подсказки для кинорежиссеров, снимающих фильмы с агрессией и убийствами. Самокритическая исповедь перед обществом, вызванная осознанием собственной вины Тарантино, ощущается в фильме и особенно в его концовке. Тарантино – вполне открытый человек, контакты его можно найти в Сети, будем ждать, что он ответит».

Рамиль Гарифуллин в качестве режиссера сам снял художественный фильм «Режиссер мозга», в котором показал, как современное кино формирует и предвосхищает реальность, которая становится опасной.

Ранее психоаналитик также проводил подобный анализ психологических черт кинорежиссеров для федеральных СМИ. На основе кинолент им были проанализированы личностные особенности Марка Захарова, Виктора Мережко, Сергея Говорухина, Андрея Житинкина, Бориса Грачевского, Михаила Волохова и др.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.