Минниханов проголосует на выборах в Госсовет РТ с помощью «Мобильного избирателя»

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Президент Татарстана Рустам Минниханов в Единый день выборов 8 сентября будет находиться в Сабинском районе, поэтому воспользуется правом голосования по месту нахождения. Об этом на брифинге в Кабинете министров РТ сказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Наверное, в этом году Рустам Нургалиевич воспользуется новым правом, которое Центризбирком ввел в республике. Это механизм „Мобильный избиратель“, который позволяет проголосовать по месту нахождения. Ожидается, что он будет у себя на малой родине, у мамы, в Сабинском районе», — рассказала Галимова.

Механизм «Мобильный избиратель» сделал процедуру голосования по месту нахождения более удобной. Он заменил систему открепительных удостоверений и досрочного голосования в помещениях территориальной избирательной комиссии и участковой избирательной комиссии.

В Татарстане в это воскресенье, 8 сентября, пройдут выборы депутатов Государственного Совета шестого созыва. По всей республике откроется более 2800 избирательных участков.

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