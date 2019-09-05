В Совете Федерации предложили лишать вузы аккредитации по решению суда, а не Рособрнадзора

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил лишать вузы аккредитации только по решению суда. Соответствующий законопроект член Совфеда направит для получения заключения Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву, пишет «Парламентская газета».

Решение о приостановлении или лишении аккредитации высшего учебного заведения должен принимать суд, а не Рособрнадзор, чтобы нельзя было заблокировать работу вуза в связи с незаконными требованиями и лишить студентов возможности получить диплом, убежден Кутепов.

В пояснительной записке к законопроекту он указывает, что из-за пробелов в законе об образовании складывается ситуация, когда Рособрнадзор может блокировать работу вуза в одностороннем порядке.

Законопроектом предлагается приостанавливать аккредитацию в случае, если выполнены два условия. «В акте проверки и в предписании, выданном на его основании, должны содержаться указания на нарушения требований по содержанию и качеству подготовки обучающихся по образовательным программам, со ссылками на нормативные акты, указывающие на такие нарушения. А законность предписания должен подтвердить мировой судья, рассматривающий дело об административном нарушении, суд общей юрисдикции или арбитражный суд», – пишет газета.

Прежде чем аккредитация будет приостановлена или отменена, судебные акты должны вступить в законную силу.

Кроме того, законопроект предлагает восстанавливать аккредитацию и разрешить вузам снова принимать студентов на следующий же день после того, как суд установил, что учебное заведение не совершало административное правонарушение или предписание Рособрнадзора незаконно.

В настоящее время вуз могут лишить аккредитации, например, за недостаточное обеспечение кадрами и материально-техническими ресурсами, а также за нарушения при формировании образовательной программы.

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