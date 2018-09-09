Около 40 татарстанцев обратились на горячую линию по выборам в Госсовет РТ

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Около 40 жителей Татарстана позвонили на горячую линию для вопросов и сообщений о выборах в Государственный совет РТ VI созыва, созданную на базе Открытого штаба наблюдателей. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил заместитель председателя Общественной палаты Республики Татарстан Мунир Гафиятуллин.

«Если посчитать все эти дни, то было около 40 звонков. Но 99% звонков касаются хозяйственных вопросов: жилья, ЖКХ. Такие обращения мы перенаправляем в организации, от которых зависит решение этих вопросов. Если говорить о проблемах самих выборов, то их практически не было: 2-3 звонка было», — рассказал он.

По словам Гафиятуллина, обращения в основном касались организации выборного процесса: «Люди спрашивали, на какой участок им идти, где проголосовать. Особенно интересовались те, кто в командировке, на отдыхе. В республике организованы несколько участков, которые будут принимать людей, которые не по месту прописки голосуют, а по месту нахождения».

Небольшое количество обращений на горячую линию — индикатор хорошей организационной работы и того, что татарстанцы доверяют процедуре голосования, уверен председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин.

«То, что не так много обращений, звонков о нарушениях на избирательных участках, говорит о том, что, во-первых, сделано все с точки зрения организации выборов. А во-вторых, что процедуре люди доверяют и сосредоточены на анализе платформ, выступлениях кандидатов, дебатах, чтобы на основании этого сформировать предпочтения, которые они реализуют на выборах 8 сентября», — рассказал Фомин.

В настоящее время специалисты горячей линии продолжают работу. Задать вопрос о предстоящих выборах и процедуре голосования или оставить замечание по поводу предвыборной агитации татарстанцы могут по номеру: +7(843) 567-81-69.

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