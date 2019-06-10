Маршрут трамвая № 5 продлят до улицы Мидхата Булатова

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Трамвайный маршрут № 5 «Железнодорожный вокзал — микрорайон „Солнечный Город“» будет продлен на две остановки. Об этом сообщает Комитет по транспорту исполкома Казани.

«Приближаются к завершению работы по строительству трамвайной линии по улице Баки Урманче от улицы Оренбургский проезд до улицы Мидхата Булатова», — рассказали в комитете.

В дальнейшем маршрут планируется закольцевать через микрорайон «Солнечный город» до улицы Авангардной и далее через улицы Владимира Кулагина, Техническая, Габдуллы Тукая в направлении центральной части города.

Трамвайный маршрут № 5 работает с октября 2012 года. На этом маршруте работают трехсекционные трамвайные вагоны. По сообщению Комитета по транспорту, он пользуется большой популярностью у жителей города — ежедневно на нем ездят до 30 тыс. пассажиров.

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