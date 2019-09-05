Прокуратура встала на защиту жителей Альметьевска, страдающих из-за пыли из-под колес грузовиков

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Прокуратура встала на защиту жителей Альметьевска, страдающих из-за пыли из-под колес авто, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Экологи и специалисты татарской природоохранной прокуратуры провели проверку после обращения жителей города, которые пожаловались на запыленный воздух в районе дороги на Шамиля Усманова», – рассказал Галиев.

Как выяснилось, по данной дороге ежедневно проезжают много грузовиков, которые движутся на асфальтобетонный завод и обратно. Поднимающаяся в воздух пыль оседает на домах, расположенных вдоль проезжей части. Причиной этого стало гравийное покрытие дороги, которая, к тому же, находится в плохом состоянии.

Исследовав пробы воздуха, экологи выявили превышение ПДК по взвешенным веществам в 11 раз. Для устранения нарушений прокуратура обратилась к руководителю исполкома Альметьевска, однако требования выполнены не были.

В связи с этим ведомство отправилось в суд. Заявление прокурора было удовлетворено.

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