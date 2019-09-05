Альфа-Банк увеличил объем выдачи ипотеки

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). По итогам июля, согласно данным Frank RG, Альфа-Банк занял четвертое место по объему выдачи ипотеки. Прирост ипотечного портфеля банка за месяц составил 10,8%, при этом рост рынка 1,1%. Ипотечный портфель Альфа-Банка с начала года увеличился на 72%.

«Сегодня ипотека — это один из наиболее востребованных способов решения жилищного вопроса. Мы ожидаем, что на фоне снижения ставок спрос на нее будет только расти. В среднем, клиент берет ипотеку на 6-7 лет. Мы благодарны, что клиенты выбирают нас как надежного финансового партнера на долгие годы», — комментирует директор по развитию ипотечного кредитования Альфа-Банка Артем Иванов.

Альфа-Банк предлагает различные программы ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынке недвижимости — займы с минимальным первоначальным взносом от 10% стоимости жилья, а также кредит под залог находящейся в собственности квартиры. Срок ипотечного кредита в Альфа-Банке составляет от 3 до 30 лет. Также клиенты Альфа-Банка могут использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса и погашения ипотечного кредита на покупку готового или строящегося жилья. При этом собственных средств заемщика должно быть внесено не менее 5% от стоимости приобретаемой недвижимости.

Альфа-Банк уверенно закрепил свои позиции в десятке крупнейших игроков и вошел в топ-5 ведущих банков по объему ипотечных кредитов. С начала 2019 года ипотечный портфель Альфа-Банка увеличился более чем на 72% и на 1 августа 2019 года составил 61,1 млрд руб. Доля рынка Альфа-Банка по объему выдач ипотеки достигла 3,05%.

Подробнее о программах ипотечного кредитования можно узнать на сайте банка.

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