За выборами в Татарстане проследят более 5 тыс. юристов и специалистов Общественной палаты РТ

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Более 5 тыс. независимых наблюдателей от регионального отделения корпуса «За чистые выборы» и Общественной палаты РТ будут следить за легитимностью выборов в Государственный Совет Татарстана 8 сентября, рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» заместитель председателя Общественной палаты Республики Татарстан Мунир Гафиятуллин.

«Окончательный список такой: 2800 наблюдателей готовит Общественная палата РТ и более 2 тыс. наблюдателей готовит корпус молодых юристов [«За чистые выборы»]. Общее количество получается более 5 тысяч», — подчеркнул Гафиятуллин.

Напомним, что в этом году на выборах ожидается рекордное количество наблюдателей — около 20 человек на каждом участке. Это наблюдатели от партий, кандидатов, СМИ и общественных организаций. В прошлом году Общественная палата РТ получила полномочия по подготовке своих независимых наблюдателей.

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