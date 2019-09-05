Казань примет всероссийский турнир бойцов спецназа против профессиональных спортсменов

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Во Дворце Единоборств «Ак Барс» Казани 7 сентября состоится Всероссийский турнир памяти военнослужащих спецназа, спецподразделений и военнослужащих 26-го отдельного отряда специального назначения войск Росгвардии, погибших при исполнении служебного долга, «Кубок Памяти. На линии огня». Мероприятие, вход на которое будет свободным, анонсирует филиал Российского союза боевых искусств по Республике Татарстан.

Торжественная церемония открытия с выносом знамени и оркестром начнется в 18 часов. Зрители увидят показательные выступления бойцов спецназа, 10 полноконтактных бескомпромиссных поединков в октагоне-восьмиугольнике по правилам всестилевых боевых искусств (англ. АМА). Во всестилевом карате будут представлены бои «полный контакт в средствах защиты». По итогам поединков пройдет церемония награждения.

«Для нас очень важно сохранить память о людях, охранявших жизни и покой людей и ценою своей жизни исполнивших служебный долг. Мы хотим помнить и чествовать настоящих героев современности, показать и рассказать о них и их подвигах молодому поколению. Единоборства сейчас очень популярны в молодёжной среде. Единоборства также являются частью системы подготовки бойцов спецподразделений, именно поэтому мы уже в третий раз традиционно в эти сроки проводим турнир Российского масштаба. Приглашаем в гости родителей погибших, их сослуживцев, боевых товарищей, командиров, ветеранов боевых действий, легендарных офицеров и других уважаемых и известных людей, а в качестве зрителей — кадетские корпуса и классы, школьников, студентов и всех любителей и ценителей боевых искусств», — прокомментировал предстоящий вечер боев президент Международной профессиональной бойцовской лиги «Татфайт», отличник физической культуры и спорта РТ Рушан Мингазов.

Как подчеркнул руководитель исполнительного комитета Российского союза боевых искусств по РТ, член Общественного совета Министерства спорта РТ Александр Даренков, «Кубок Памяти. На линии огня» станет уникальным событием, поскольку позволит наблюдать поединки бойцов спецназа и титулованных гражданских спортсменов, боевых офицеров и профессиональных бойцов.

«Мероприятие пройдёт в стиле „вечера боёв“ с соответствующим светом, звуком, ринг-анонсером, клеткой-восьмиугольником (октагоном), музыкальным сопровождением и поединками в „полную силу“ с минимальным количеством ограничений, защитного снаряжения, запрещенной техники и максимальным количеством разрешённых приёмов борьбы и ударной техники», — рассказал Даренков.

Инициаторы мероприятия — Международная профессиональная бойцовская лига «Татфайт» и 26-й отряд специального назначения войск Национальной Гвардии РФ, проведение соревнований также поддержали филиал Российского союза боевых искусств по РТ и Федерация всестилевого карате России.

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