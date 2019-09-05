Из аварийных жилых домов к 2025 году будут переселены более тысячи казанцев

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). В Казани утвердили новую программу переселения из аварийного жилищного фонда. Постановление исполкома города опубликовано в сборнике документов.

«Число переселенных жителей в результате выполнения Республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 — 2025 годы — 1446. Количество признанных аварийными многоквартирных домов, жители которых переселены в рамках выполнения Программы, — 51», — говорится в документе.

Кроме того, в нем отмечается, что на этапе переселения к 2024 году размер планируемой стоимости за один квадратный метр площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с программой, составит 46 тыс. рублей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в 2018 году завершилась реализация адресной программы по переселению граждан из аварийного фонда на 2013 – 2017 годы. В эту программу были включены почти 90 аварийных домов. Переселить удалось почти 5 тыс. жителей столицы Татарстана.

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