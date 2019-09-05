В Адмиралтейской слободе откроют посвященную плотникам скульптуру «Бишбалта»

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). В рамках празднования 300-летия Адмиралтейской слободы состоится торжественное открытие памятника «Бишбалта» («Пять топоров»), посвященного одним из первых жителей данной местности, сообщает администрация Кировского и Московского районов Казани.



Скульптура представляет собой фигуры пяти плотников в дубовой роще, которые изготавливают деревянные детали для парусного корабля. На голове у рабочих татарский национальный убор – тюбетейка, а сами они являются жителями старинного поселения Бишбалта.



Идея установки памятника принадлежит заслуженному машиностроителю РТ Даниалу Бикмухаметову, который также является автором идеи установки скульптуры коня-трудяги «Петрушки», возившего в конце 19-го века казанскую конку по улице Клары Цеткин в Адмиралтейской слободе.



С новой инициативой Бикмухаметов обратился к главе администрации Кировского и Московского районов Сергею Миронову. В руководстве поддержали идею, и весной этого года скульпторы начали работать над созданием композиции. Автор памятника — Рустем Габбасов, скульптура будет располагаться на пересечении улиц Клары Цеткин и Урицкого.



«Бишбалта» в переводе с татарского означает «пять топоров» – именно здесь, в старинном пригородном селе, издавна жили татарские мастера по дереву – «балта остасы» – плотники, лесорубы, столяры. Они же и стали строителями торгового и военного флотов, построенные суда спускали по Волге.



Открытие памятника запланировано на 6 сентября в 11.00.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.