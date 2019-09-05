Одна из пострадавших в ДТП с маршруткой в Набережных Челнах остается в больнице

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Одна из двух пострадавших в ДТП с маршруткой в Набережных Челнах остается в больнице. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне вечером в набережночелнинском поселке ГЭС столкнулись маршрутный «Форд» и грузовик «МАЗ». после столкновения маршрутка опрокинулась.

«Бригады скорой помощи приехали на место ДТП через 5 минут после вызова. В аварии пострадали двое – девочка 15 лет и взрослая женщина. Обе в сознании, состоянии средней степени тяжести, были доставлены в приемное отделение больницы скорой медицинской помощи. Подростка после отпустили домой, а ее маму госпитализировали», – отметили в ведомстве.

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