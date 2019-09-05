Министр здравоохранения России впервые проведет прямую линию с жителями страны

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). 13 сентября глава Минздрава России Вероника Скворцова ответит на вопросы граждан страны в прямом эфире, сообщает пресс-служба федерального ведомства.

«13 сентября в 10.00 состоится прямой эфир „Министр на связи“, где Вероника Скворцова ответит на актуальные вопросы, касающиеся сферы охраны здоровья», — отмечается в опубликованном сообщении.

Для того чтобы задать интересующие вопросы министру, необходимо прислать их на электронный адрес: nasvyazi@rosminzdrav.ru.

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