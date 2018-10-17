Кабинет министров опубликовал список самых опасных мест на дорогах Татарстана

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Опубликован список мест концентрации ДТП на дорогах Татарстана за 2018 год. Соответствующий документ опубликован в постановлении Правительства республики «Об утверждении Стратегии развития санитарной авиации в РТ до 2024 года» на официальном портале.

В список вошли 14 самых опасных мест, большинство из них находятся на участках трассы М7, еще несколько – в Казани и Набережных Челнах.

Отмечается, что на Орловском кольце в Набережных Челнах произошли девять дорожных аварий и один наезд на препятствие. Следующим по количеству аварий идет 23-й километр трассы Казань – Оренбург. В 2018 году там произошли шесть ДТП.

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