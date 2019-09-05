WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

5 сентября 2019, 19:28

Общество

На фестиваль «Здоровье легким шагом» в Автоград съедутся любители скандинавской ходьбы

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Общество

На фестиваль «Здоровье легким шагом» в Автоград съедутся любители скандинавской ходьбы

Перед стартом состоятся мастер-классы, во время которых опытные инструкторы расскажут о преимуществах данного вида спорта.

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). В набережночелнинском парке «Прибрежный» 6 сентября состоится фестиваль скандинавской ходьбы «Здоровье легким шагом 2019». Заявки поступили не только от жителей Челнов — более трехсот человек из разных городов республики заявились на участие, пишут «Челнинские известия».

Участники смогут преодолеть различные дистанции: «Марш здоровья» протяженностью 5 км, «Шаг к долголетию» (3 км) и «Зеленый маршрут» (1 км). Победителям вручат призы.

Чтобы принять участие в спортивном празднике, необходимо прийти в удобной одежде по погоде, иметь при себе допуск от терапевта и скандинавские палки.

Перед стартом состоятся мастер-классы по скандинавской ходьбе, опытные инструкторы расскажут о преимуществах этого вида спорта. Кроме того, на площадке фестиваля будут работать бесплатные пункты питания и проката палок. 

 

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