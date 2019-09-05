(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). За один день в Казани под колеса авто попали четверо взрослых и подросток, рассказали в городской Госавтоинспекции.

Первая авария произошла вчера утром у дома № 100 на Журналистов. Водитель «Гранты» на нерегулируемом переходе сбил 65-летнюю женщину. Пенсионерка получила перелом стопы.

Спустя час наезд на пешехода произошел на Декабристов.

«Водитель «Опеля», по предварительным данным, при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и сбил 44-летнюю женщину-пешехода, которая переходила дорогу в неустановленном месте», – рассказали в ГИБДД.

Вечером того же дня на Ямашева на «зебре» у дома № 51 водитель авто не уступил дорогу и сбил 24-летнюю девушку. Спустя два часа на пересечении Декабристов и Гагарина под колеса «Хендэ» попал 16-летний подросток. Школьник попытался перебежать дорогу вне перехода.

Вечером на перекрестке Сибирского тракта и проспекта Ямашева «Лада» сбила 30-летнего мужчину, который также оказался на дороге в неположенном месте. Пострадавшего доставили в больницу с закрытым переломом ноги в нескольких местах.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.