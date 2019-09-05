В Казани пройдет III Международный форум спортивных волонтеров FISU Volunteer Leaders Academy 2019

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). В столице РТ с 5 по 11 сентября пройдет III Международный образовательный форум FISU Volunteer Leaders Academy 2019, сообщают организаторы.
Всего в мероприятии будут принимать участие 130 активистов волонтерского движения и представителей национальных и континентальных федераций студенческого спорта, а также оргкомитетов чемпионатов мира среди студентов 2020 года.
В рамках образовательной программы участники обсудят подготовку к предстоящим состязаниям и празднованию Дня студенческого спорта (отмечается 20 сентября). Особое внимание будет уделено итогам деятельности студенческих послов FISU за прошедший год.
Первый международный форум прошел в Казани в июле 2017 года, второй — в июне 2018 года.