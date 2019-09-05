Требования Центробанка к финансовым организациям планируют пересмотреть и даже отменить

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Обязательные требования Банка России к финансовым организациям – банкам, МФО, ломбардам, некоммерческим пенсионным фондам, управляющим компаниям и так далее – могут пересмотреть и даже отменить. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на внесенную Минэкономразвития РФ поправку в соответствующий законопроект.

Распространить действие так называемой «регуляторной гильотины» на Центробанк предложил Российский союз промышленников и предпринимателей. В Минэкономразвития изданию сообщили, что после поступления инициативы было «принято решение о включении обязательных требований, устанавливаемых Банком России, в предметную область регулирования законопроекта».

При этом, по информации источника газеты, речь идет обо всех требованиях Центрального банка к подведомственным организациям.

Связанные с реализацией предложения возможности и риски вызвали у экспертов противоречивую реакцию. Некоторые требования регулятора специалисты сочли избыточными или не пропорциональными масштабам бизнеса. Вместе с тем многие из них защищают интересы клиентов и улучшают качество работы сотрудников финансовых организаций.

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