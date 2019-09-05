(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Сельхозкооперативы Татарстана получат более 200 млн рублей на развитие материально-технической базы. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

В профильном министерстве подвели итоги конкурсного отбора заявок для предоставления грантов по ведомственной целевой программе «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Республике Татарстан на 2017–2020 годы».

«В конкурсном отборе участвовали восемь сельхозкооперативов из шести районов и города Набережные Челны. Из них победителями признаны шесть кооперативов», – рассказал секретарь конкурсной комиссии, ведущий консультант отдела развития малых форм хозяйствования Минсельхозпрода РТ Тагир Гумеров.

Собеседник агентства отметил, что общая сумма грантов, которую получат победившие в конкурсе сельскохозяйственные потребительские кооперативы, превышает 211,8 млн рублей. «Из них из бюджета республики выделено около 89 млн, из федерального бюджета – более 122,8 млн рублей. Эти средства будут направлены на развитие материально-технической базы потребительских кооперативов», – уточнил Гумеров.

Он также добавил, что два кооператива-грантополучателя планируют реализовать проект по переработке молока, еще два – по переработке овощей. Кроме того, по одному кооперативу работает над проектами по переработке мяса крупного рогатого скота и по переработке и заготовке ягод, фруктов и дикоросов.

Согласно информации Минсельхозпрода РТ, по итогам конкурсного отбора гранты получат кооперативы «Тулпар» и «Май» (Балтасинский район), «Фаиза» (Муслюмовский район), «Союз» (Арский район), «Заготовитель» (Лаишевский район) и «Алан» (Нижнекамский район).

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