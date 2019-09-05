Маршрутка в Набережных Челнах превратилась в груду металла после ДТП с грузовиком, есть пострадавшие

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). В Набережных Челнах маршрутка столкнулась с грузовиком и превратилась в груду металла, пострадали люди. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили очевидцы ДТП.

«Вчера вечером в поселке ГЭС столкнулись груженый стекловатой грузовик “МАЗ“ и маршрутный “Форд“. Авария произошла на проспекте Мусы Джалиля у остановки “Поликлиника“. От удара микроавтобус с пассажирами опрокинулся на бок и вылетел на трамвайные пути», – пояснил собеседник агентства.

В результате аварии пострадали 45-летняя пассажирка маршрутки и ее 15-летняя дочь. Их госпитализировали.

Водитель грузового автомобиля с места происшествия скрылся.

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