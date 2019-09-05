Сорокин рассказал о причинах своего перехода в «Краснодар»

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Перешедший в «Краснодар», но остающийся в казанском «Рубине» на правах аренды защитник Егор Сорокин рассказал о причинах своего решения. Об этом сообщает издание Sport24.

«“Краснодар“ – топ-клуб, который развивается семимильными шагами. Это шаг вперед для меня и моей карьеры», – подчеркнул 23-летний игрок.

Отличие от предыдущих предложений Сорокин увидел в намного большей заинтересованности «Краснодара». «Думаю, все сделал правильно», – заметил он.

При этом футболист отдал должное «Рубину», за который он пока продолжит выступать, и добавил: «Казань уже стала для меня родной. Сейчас здесь строится новая команда, и я хочу ей помочь. Буду стараться и выкладываться по максимуму, чтобы приносить пользу».

«Краснодар» может отозвать Егора Сорокина во время зимнего трансферного окна, но пока мысли игрока, по его словам, «только с “Рубином“».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.