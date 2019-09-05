ЦБ подготовил предложение по объединению ОСАГО и КАСКО в один полис

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Банк России по поручению Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева подготовил предложение по объединению в едином полисе двух автостраховок – обязательной, ОСАГО, и добровольной, КАСКО. Об этом пишет газета «Ведомости».

В случае принятия предложения автовладелец сможет не заключать отдельный договор КАСКО, а вносить информацию о нем на обратную сторону полиса ОСАГО. «У автовладельца останется возможность покупать полисы отдельно», – отмечает издание.

При покупке объединенного полиса, замечает регулятор, КАСКО должно будет предоставлять стандартную защиту от риска утраты или повреждения транспортного средства, причем возможная франшиза не сможет превысить 20% страховой суммы.

Срок договора КАСКО и срок договора ОСАГО должны быть идентичными, в случае прекращения действия полиса ОСАГО будет утрачивать силу и полис КАСКО, поясняется в проекте указания ЦБ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Премьер-министр России Дмитрий Медведев предварительно одобрил идею объединить ОСАГО и КАСКО в один полис.

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