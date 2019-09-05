Альметьевский район стал лидером среди муниципалитетов Татарстана по объему отгруженной продукции

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Альметьевский район лидирует среди муниципалитетов Татарстана по объему отгруженной продукции по итогам семи месяцев текущего года. Ежемесячный рейтинг социально-экономического развития подготовило Министерство экономики РТ.

По результатам января-июля Камско-Устьинский район поднялся в рейтинге на восемь позиций, а Агрызский, Высокогорский и Тюлячинский – на пять. В этих муниципалитетах уменьшилась безработица, вырос объем отгруженной продукции и увеличилась общая площадь введенных в эксплуатацию жилых домов.

С января по июль предприятия Татарстана в общей сложности отгрузили продукцию на 1 трлн 640 млрд рублей. Наиболее высокие результаты зафиксированы в Альметьевском районе, где отгружено продукции на 599 млрд рублей. При этом в Нижнекамском районе отгружено продукции на 322 млрд рублей, а в Казани – на 240 млрд рублей.

В расчете на душу населения объем отгруженной продукции в среднем по республике составил 420,71 тыс. рублей.

За семь месяцев 2019 года в Татарстане ввели в эксплуатацию 1 млн 550 тыс. кв. метров жилья. Больше всего жилья на душу населения введено в Пестречинском, Лаишевском и Тукаевском районах республики.

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