Казань примет турнир по баскетболу памяти Геннадия Ветрова

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). С 7 по 11 сентября в Казани состоится II Международный турнир по баскетболу «Спортивная столица». Об этом сообщает пресс-служба Дирекции спортивных и социальных проектов.
Состязания будут посвящены памяти скончавшегося в 2017 году Геннадия Ветрова, бывшего президентом Федерации баскетбола Татарстана.
«В турнире примут участие шесть команд юношей и шесть команд девушек (2003 года рождения и младше) из России, Казахстана и Эстонии», – отмечается в сообщении организаторов соревнований.
Игры будут проходить в культурно-спортивном комплексе «КАИ Олимп». Вход на них будет свободным.
В прошлом году победителями турнира стали команда «Барсы-Атырау» из Казахстана среди юношей и «Динамо-Фарм» из российского Курска среди девушек.