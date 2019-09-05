Казань примет турнир по баскетболу памяти Геннадия Ветрова

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). С 7 по 11 сентября в Казани состоится II Международный турнир по баскетболу «Спортивная столица». Об этом сообщает пресс-служба Дирекции спортивных и социальных проектов.

Состязания будут посвящены памяти скончавшегося в 2017 году Геннадия Ветрова, бывшего президентом Федерации баскетбола Татарстана.

«В турнире примут участие шесть команд юношей и шесть команд девушек (2003 года рождения и младше) из России, Казахстана и Эстонии», – отмечается в сообщении организаторов соревнований.

Игры будут проходить в культурно-спортивном комплексе «КАИ Олимп». Вход на них будет свободным.

В прошлом году победителями турнира стали команда «Барсы-Атырау» из Казахстана среди юношей и «Динамо-Фарм» из российского Курска среди девушек.

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