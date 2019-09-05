Обнаружена утечка данных почти 420 млн пользователей Facebook

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). В Интернете оказались свободно выложены данные более 419 млн пользователей социальной сети Facebook. Об этом сообщает издание Techcrunch со ссылкой на обнаружившего утечку эксперта по безопасности Саньяма Джейна.

«Каждая запись содержала уникальный идентификатор пользователя Facebook’а и номер телефона, указанный в учетной записи. <...> Некоторые записи также содержали имя пользователя, его пол и страну проживания», – отмечает издание.

В частности, база данных включала сведения о примерно 133 млн юзеров из США, приблизительно 18 млн – из Великобритании и более чем 50 млн – из Вьетнама. Получить доступ мог любой желающий, так как база не была защищена паролем.

Кто именно выложил информацию о пользователях соцсети в открытый доступ, выяснить так и не удалось. После обращения журналистов хостинг-провайдер снял базу данных с публикации.

При этом представитель Facebook’а Джей Нанкэрроу заявил, что содержавшаяся в базе данных информация устарела. «<...> мы не нашли никаких доказательств того, что учетные записи Facebook’а были скомпрометированы», – подчеркнул он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Facebook может отказаться от счетчика лайков.

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