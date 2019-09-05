Схему движения двух автобусных маршрутов изменили в Казани

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). В Казани изменили схему движения двух автобусных маршрутов – №№ 23 и 56, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«Автобусные маршруты № 23 “Ул. Р. Яхина – ж. м. Мирный“ и № 56 “Ул. Р. Яхина – ж. м. Петровский“ в обратном направлении будут следовать по ул. Давликеевская – ул. Борисковская – ул. Тульская – далее по маршрутам», – пояснили в городском Комитете по транспорту.

Причиной изменения схемы движения двух автобусных маршрутов стало перекрытие почти на год движения по части Фермского шоссе из-за возведения транспортной развязки, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

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