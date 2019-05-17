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Татар-информ

5 сентября 2019, 08:00

Экономика и финансы

Встреча с главой «Йокогавы» и соглашение с ЕАО: Второй день работы делегации Татарстана на ВЭФ

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Экономика и финансы

Встреча с главой «Йокогавы» и соглашение с ЕАО: Второй день работы делегации Татарстана на ВЭФ

Фото: архив/Салават Камалетдинов

На Восточном экономическом форуме Татарстан представляют главы АИР РТ и Минэкономики республики.

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Татарстанская делегация участвует в V Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Республику представляют руководитель Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина и министр экономики РТ Фарид Абдулганиев. Об этом сообщает пресс-служба АИР РТ.

«В рамках деловой программы форума татарстанская делегация встретится с молодыми дипломатами Азиатско-Тихоокеанского региона, примет участие в инвестиционных сессиях по брендингу территорий, в сессии по женскому лидерству, развитию бизнеса и международному деловому сотрудничеству посредством медиа», — сообщили в АИР РТ.

Во второй день работы форума татарстанские делегаты встретятся с губернатором Еврейской автономной области Александром Левинталем и подпишут соглашение о сотрудничестве между Правительством Татарстана и Правительством Еврейской автономной области. 

Также ожидается подписание соглашений о сотрудничестве между АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс» и Федеральным агентством морского и речного транспорта, а также между татарстанской корпорацией и АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта».

Кроме того, татарстанцы поучаствуют в сессии АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», встретятся с исполнительным директором корпорации «Марубени» господином Эйджи Окада из Японии и председателем совета директоров «Йокогава электрик корпорейшн» Такаши Нишиджима и президентом корпорации «Хитоси Нара».

Помимо этого, делегация от республики поучаствует в пленарном заседании V Восточного экономического форума, где выступят Президент Российской Федерации Владимир Путин, Премьер-министр Индии Нарендра Моди, Президент Монголии Халтмаагийна Баттулги, Премьер-министр Малайзии Махатхира Мохамада и Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. 

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября.

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