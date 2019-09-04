Для нижнекамских школьников в середине сентября запустят новый маршрут

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). С наступлением нового учебного года нижнекамские школьники столкнулись с проблемой – некоторым из них в ожидании автобуса приходится простаивать на остановке по 40 минут, а иногда и больше, передает «НТР 24».



Особенное недовольство, как у школьников, так и в целом у горожан, вызывает интервал движения маршрута № 59.



Причина в том, что маршрутная сеть, существовавшая в Нижнекамске более 10 лет, начала работать с перебоями. Из-за экономических сложностей стали образовываться большие интервалы между рейсами, ощущаться дефицит автобусов в новые микрорайоны, а также коллапс в вечернее время.



С трудностями транспортное предприятие «Нижнекамское ПАТП» борется не в одиночку – руководство города нашло пути решения. Это долгожданная транспортная реформа, которую поддержал Президент РТ Рустам Минниханов. Долгожданные изменения в работе автобусов нижнекамцам стоит ожидать не ранее весны 2020 года.



Пока же власти приняли решение – с середины сентября запустят новый маршрут № 47, который охватит микрорайоны № 34, 44, 45, 47 и 49. Интервал движения автобусов в Нижнекамске останется прежним – 30-40 минут. Радует горожан только то, что на линию вернулись вечерние рейсы.

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