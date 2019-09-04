Бугульминец завоевал два «золота» на всероссийских соревнованиях по прыжкам на батуте

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Спортсмен из Бугульмы в составе сборной Татарстана завоевал два «золота» на всероссийских соревнованиях по прыжкам на батуте, пишет «Бугульминская газета».



Всероссийские соревнования по прыжкам на батуте, посвященные «Памяти жертв блокады Ленинграда», состоялись в Санкт-Петербурге.





В составе сборной Татарстана принял участие бугульминский спортсмен Ильдан Махиянов, который тренируется под руководством Рамили Уразгильдиной. В составе сборной республики в индивидуальных и синхронных прыжках, как в предварительных, так и в финальных соревнованиях Ильдан завоевал первые места.



В упорной борьбе бугульминец дважды поднимался на верхнюю ступень пьедестала почета. Кроме того, после победы Ильдан примет участие в первенстве мира по прыжкам на батуте, которое пройдет в декабре в Японии.

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