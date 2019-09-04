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Татар-информ

5 сентября 2019, 02:44

Спорт

Менделеевская хоккеистка сыграет в составе сборной РФ «Русские Лисицы» на турнире в США

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Спорт

Менделеевская хоккеистка сыграет в составе сборной РФ «Русские Лисицы» на турнире в США

Фото: mendeleevskyi.ru

В турнире Mrs HOWE Invite примут участие лучшие команды Северной Америки и Европы.

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Менделеевская хоккеистка Алия Фархутдинова получила приглашение принять участие в турнире в Соединенных Штатах Америки. Хоккейный турнир пройдет в городе Тампа (США) с 17 по 20 января 2020 года, передает ИЦ «Менделеевск».

Менделеевчанка получила приглашение от тренера Александра Александрова сыграть в составе сборной России «Русские Лисицы». В турнире Mrs HOWE Invite примут участие лучшие команды Северной Америки и Европы.

1 сентября в Москве завершился VI Международный турнир по хоккею среди команд 2009 года рождения «Кубок Гризли. Лето 2019».

Алия Фархутдинова была единственной представительницей нашей республики, вошедшей в состав сборной команды России «Русские лисицы». Алия играла в защите и отличилась голевыми передачами. В итоге команда «Русские лисицы» заняла «бронзу».

 

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