Мамадышский МФЦ расширил список оказываемых услуг

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Специалисты Мамадышского многофункционального центра в прошлом году оказали около 16 тыс. услуг, за шесть месяцев текущего года их количество достигло уже 12 тысяч. Такие данные озвучила в своем докладе на общерайонной планерке руководитель Мамадышского филиала Елена Молостова, пишет газета «Нократ».



Елена Павловна отметила, что в их подразделении в прошлом году было одно обращение на получение международных прав. В этом году местный МФЦ впервые начал оказывать услуги по выдаче разрешений на охоту. Весной специалисты выдали 60 разрешений на охоту на пернатую дичь, в летний период выдавались разрешения на охоту на болотную дичь с подружейной собакой.



Перечень услуг утверждается Правительством Российской Федерации. Кроме того, услуги постоянно добавляются.



Услуги можно разделить на три группы, в первую группу входят услуги федеральных органов власти, это услуги по линии МВД, налоговой службы, Росреестра, Территориального управления Росимущества в РТ, судебных приставов, Роспотребнадзора, Пенсионного фонда, фонда социального страхования, Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства.



Во вторую группу входят услуги региональных органов власти: ЗАГСа, Министерства лесного хозяйства, Минобразования и науки РТ, Центра занятости, центра государственной кадастровой оценки.



Третью группу составляют допуслуги: Российского фонда обманутых вкладчиков про приему заявлений на предоставление компенсаций обманутым вкладчикам, услуги БТИ и другие.

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