В Альметьевске проведут крупнейший в истории города гастрономический фестиваль

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). На площади Нефтяников в Альметьевске состоится крупнейший в истории города гастрономический фестиваль #Явыбираюсчастье, в котором примут участие более 50 ресторанов республики. Об этом сообщает пресс-служба главы Альметьевского района РТ.



Фестиваль пройдет 8 сентября с 10 утра до десяти вечера.



Республиканские шеф-повара организуют мастер-классы для всех желающих. Гости события смогут угоститься блюдами молекулярной кухни, жареным мороженым, хот-догами на углях, стейками, бургерами, безалкогольными коктейлями и авторскими десертами.



Событие состоится при участии ярких казанских кафе, ресторанов и коптилен. В «счастливые часы» с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 посетители смогут воспользоваться скидками и комплиментами от точек питания.



На гастрономическом фестивале также будет проходить акция «Моя формула счастья». Школьники, поддержавшие акцию «Бежим за счастьем» и принявшие участие 7 сентября в забеге, смогут обменять свои розовые браслеты на брендированную бутылку для воды или поясную сумку.

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