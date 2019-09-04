В Нижнекамске заброшенный пустырь переоборудовали под спецплощадку для выгула и дрессировки собак

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). В Нижнекамске открылась вторая площадка для выгула и дрессировки собак. Она расположена рядом с домом на Юности, 9В. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



Раньше эта территория была заброшена, а теперь облагорожена и оснащена фонарями, которые включаются в темное время суток. На огороженном участке разместили спецобъекты для активного отдыха и дрессировки питомцев. Рядом оборудована игровая зона – у детей теперь появится новый стимул идти с родителями на выгул четвероногого друга.



По словам заместителя главы Нижнекамского района Эльвиры Долотказиной, новый комплекс создан компанией «Татнефть». Данный объект является одним из этапов воплощения в жизнь государственной политики в сфере защиты животных, которая была обозначена недавним федеральным законом.



«Впервые наши домашние животные юридически признаны существами, способными чувствовать, имеющими своего рода права», – напомнила Эльвира Долотказина.



Первую площадку в Нижнекамске открыли прошедшим летом, она расположена в районе проспекта Химиков, 78 и пользуется популярностью среди собаководов. Строительство площадки обошлось в 2 млн рублей.

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