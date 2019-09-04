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Татар-информ

5 сентября 2019, 05:32

Общество

В Заинске провели завершающие встречи по проекту «Наш двор»

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Общество

В Заинске провели завершающие встречи по проекту «Наш двор»

Фото: zainsk-inform.ru

Всего в Заинском районе предложено улучшить 12 дворовых территорий – на каждый микрорайон по одному двору.

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). В Заинском районе завершились встречи с жителями в рамках проекта «Наш двор». На этот раз местом вречи стали дворы по улице Ленина, д.15 и улице Никифорова, д.85, передает «Заинск-информ».

Мероприятия состоялись при участии заместителя главы района Валерия Акатьева, кандидата в депутаты Госсовета РТ шестого созыва Николая Нефедова, депутатов городского Совета, ответственных работников совета и исполкома, руководителей предприятий, ТСЖ, ТОС, жителей близлежащих домов.

Всего в Заинском районе предложено улучшить 12 дворовых территорий – на каждый микрорайон по одному двору. Всего в районе расположено 219 многоквартирных домов. Общественные пространства для благоустройства выбирались по принципу «Малый двор» и «Большой двор». Почти все дворовые территории расположены в центре четырех близлежащих домов.

Жительница дома № 65 по улице Комсомольской Нина Тетюгина высказалась за то, чтобы детская площадка была выдержана в современном стиле, ведь качели и карусели установлены здесь с советских времен. Также, со слов женщины, огромные тополя растут в неудобном месте и выделяют много пуха. Вместо них она предложила посадить декоративные растения.

«И самая главная проблема жильцов нашего дома – это протекающая крыша, – пожаловалась жительница.



Встреча была выдержана в формате живого диалога, где каждый житель задавал руководству района вопросы и предлагал свои идеи по благоустройству двора. Все предложения жителей зафиксировали на карте двора.

Николай Нефедов отметил, что единого стандарта по благоустройству дворов нет, поэтому сами жильцы определяют, что они хотят видеть в рамках благоустройства своего двора.


Встреча в таком же активном формате состоялась с жителями дома № 85 по улице Никифорова. Это была последняя в рамках проекта «Наш Двор» встреча в Заинском районе.

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