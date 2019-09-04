В Нижнекамске 8 сентября для избирателей организуют ярмарку, футбол и медконсультации

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). На выборах в Государственный Совет РТ в Нижнекамске для избирателей будут организованы дополнительные активности. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Руководитель аппарата Совета района Артур Сафин рассказал, что поскольку день выборов всегда ассоциируется с большим праздником, руководство решило не отходить от традиции.



«8 сентября нижнекамцев будет ждать праздничная программа», – отметил он.



Так, избиратели смогут посмотреть концертные номера, поучаствовать в сельхозярмарке со сниженными ценами, проконсультироваться у медицинских работников и сделать прививку от гриппа, проголосовать за ремонт дворов и принять участие в спортивных состязаниях.



На территории школы № 11 состоятся соревнования по баскетболу и волейболу, также будет работать площадка по сдаче норм ГТО, в школе № 10 состоятся соревнования по шахматам и шашкам, любителей перетягивания каната и армспорта будут ждать в спортивном комплексе «Ярыш», а на территории Красноключинской средней школы пройдут соревнования по футболу среди дворовых команд.

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