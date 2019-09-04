«Нефтехимик» проиграл во втором туре чемпионата КХЛ в Сочи

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Нижнекамский «Нефтехимик» проиграл сегодня во втором туре чемпионата КХЛ в Сочи одноименной команде. Две шайбы из трех хозяева забросили в большинстве.

В первом туре чемпионата КХЛ нижнекамцы победили в Минске местный клуб «Динамо» (4:2).

Сегодня первые два периода прошли в упорной и равной борьбе, без голов. И только в конце второго периода хозяева забили в большинстве. Сергей Шмелев отдает за ворота пас на Никиту Точицкого, тот выехал и с разворота нанес точный бросок по воротам — 1:0.

В начале третьего периода хозяева удвоили свое преимущество, 2:0. Затем ошибка на синей линии гостей, канадский форвард «Нефтехимика» Зак Митчелл подобрал шайбу и на скорости убежал на ворота, обыграл вратаря — 2:1.

В этот момент нижнекамцы играли в меньшинстве. Через пять минут хозяева здорово разыграли шайбу и в большинстве. Роберт Росен отдал зрячий пас вперед на земляка Шона Коллинза, 3:1. За семь с половиной минут Ильдар Шиксатдаров сократил разрыв в счете до минимума, что определилось лишь после видеопросмотра, 3:2. Но уйти от поражения гостям так и не удалось.

Сегодня состав «Нефтехимика» пополнил 24-летний американский нападающий Керби Райхел, 19-м номером на драфте НХЛ-2013. В прошлом сезоне он провел два матча в НХЛ за «Калгари Флеймс». Его соглашение с «Нефтехимиком» рассчитано на один сезон.

ХК «Сочи» (Сочи) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 (0:0, 1:0, 2:2). Шайбы забросили: Точицкий (38), Росен (43), Коллинз (50) — Митчелл (45), Шиксатдаров (53). Штраф: 6-12.

Следующий матч «Нефтехимик» проведет 6 сентября в Москве с действующим обладателем Кубка Гагарина — ЦСКА.

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