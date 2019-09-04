Метшин осмотрел новый детсад «Шакмак» и передал педагогам «большой привет» от Минниханова

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). Мэр Казани Ильсур Метшин осмотрел новый детский сад № 38 комбинированного вида «Шакмак», сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Детсад на улице Яруллина начали строить в октябре прошлого года в рамках нацпроекта «Демография», застройщиком выступило ООО «Восток-С». Образовательное учреждение обеспечит детей из ЖК «Казан Су» и «5 звезд», а также близлежащих домов дошкольным образованием. В детсаду будут работать 6 групп: 3 для детей до 3 лет и по одной младшей, средней и старшей. Они вместят 120 человек.

До своего официального открытия детсад устраивает дни открытых дверей — они позволяют детям познакомиться с новым местом и адаптироваться. Для ребят проводились ознакомительные занятия — например, по танцам и рисованию в технике эбру. На занятиях детей сопровождают родители.

Во время осмотра Метшин зашел в кабинеты, где проводились уроки. «От лица всех мам хотим поблагодарить вас за такой чудесный, современный садик. Очень приятно, что он открылся в нашем районе», — обратилась к градоначальнику одна из родительниц Елена Беляева.

В детском саду будут работать 38 сотрудников. Как рассказал мэру глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов, большинство из них недавно закончили обучение по программе «Команда для работы с детьми» Высшей школы государственного и муниципального управления КФУ.

В актовом зале для гостей прошла небольшая концертная программа. «На днях мы с Президентом республики Рустамом Миннихановым открыли 2 новые школы, рассчитанные в общей сложности на 2700 детей. Глава республики передавал большой привет и вам и присоединился к самым лучшим пожеланиям», — обратился к педагогам и родителям Метшин.

Заведующая детским садом Лилия Сулейманова пообещала, что коллектив приложит все усилия для воспитания детей с сохранением в них природной уникальности.

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