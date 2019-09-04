Верховный суд РТ отказал сестре Ильгама Шакирова в праве на квартиру певца

Казань, 4 сентября, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). К скандалу вокруг квартиры Ильгама Шакирова дети его брата Кияметдина не имеют отношения, считает Ильгам Хазиев, который много лет был помощником певца. Об этом он заявил корреспонденту ИА «Татар-информ», комментируя решение Верховного суда РТ.

2 сентября Верховный суд Татарстана рассмотрел дело, связанное с иском сестры и племянника Ильгама Шакирова к его помощнику Ильгаму Хазиеву. Суд оставил без изменений вынесенное ранее решение Вахитовского районного суда. Таким образом, квартира, в которой проживал Ильгам Шакиров, остается в собственности его помощника Ильгама Хазиева.

«Судебные разбирательства были очень тяжелые, это отразилось и на моем здоровье. Совсем не думал, что так будет. Пришлось услышать очень нехорошие слова от родственников. Суд вынес справедливое решение. Думаю, душа Ильгама абый тоже рада. И впредь здесь сохранится его дух», — сказал Ильгам Хазиев.

«Речь идет об иске от родственников Ильгама. Родственники бывают разные. Хочу подчеркнуть: этот скандал никак не должен бросать тень на брата Ильгама абый Кияметдина и его детей — Флер абый, Камиль абый, Рустам, Руфия — они тут ни при чем. Ильгам абый всю жизнь относился к ним с уважением. Все 30 лет жили с ними в согласии, и впредь будет так же. Их понимание моего труда — очень важный фактор», — сказал Ильгам Хазиев, который в течение 30 лет был помощником легендарного татарского певца.

Ильгам Хазиев с благодарностью вспоминает, как Руфия весной посадила цветы на его могиле. «Сейчас могила Ильгама абый вся в цветах, она одна из самых красивых на Ново-татарском кладбище», — отмечает он.

«А те родственники, которые судятся, даже не пришли в больницу, не подержали Ильгама абый за руку, пока он две недели лежал в РКБ. Они полюбили брата только после его смерти», — сказал Ильгам Хазиев.

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