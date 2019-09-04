«Мы недовольны и выступаем за изменение системы»: «Рубин» обозначил позицию о судействе в РПЛ

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Вчера состоялось общее собрание клубов Российской премьер-лиги, на которую был вызван глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров. Казанский «Рубин» озвучил свою позицию корреспонденту ИА «Татар-информ».

«Мы недовольны судейством, как и большинство клубов, но мы за изменение самой системы, чтобы она стала более прозрачной и эффективной, чтобы у нас была единая трактовка правил игры для всех, чтобы мы понимали и знали, как оценивается работа арбитров, насколько и за что они наказываются», — рассказали в пресс-службе «Рубина».

Также клуб выразил предложение клубам получать отчеты о проведённых матчах, а не наоборот, как это происходит в данный момент.

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